МИД РФ призвал Баку и Ереван к сдержанности на армяно-азербайджанской границе

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Российская сторона выражает обеспокоенность обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, Москва призвала государства к сдержанности и шагам по деэскалации. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга.

"Настоятельно призываем Баку и Ереван проявить сдержанность, проявить шаги по деэскалации, избегать любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки. Все возникающие вопросы необходимо решать исключительно мирным политико-дипломатическим путем", – сказала дипломат.

Захарова добавила, что ситуация говорит о скорейшем возвращении Азербайджана и Армении к комплексу трехсторонних договоренностей на высшем уровне. По ее словам, споры по вопросам территорий необходимо разрешать в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Вместе с тем Захарова указала, что российская сторона готова оказать содействие этому процессу.

Ситуация между Баку и Ереваном вновь обострилась, когда Минобороны Армении сообщило, что утром 13 февраля несколько военных погибли в результате обстрела со стороны Азербайджана в районе села Ханд Сюникской области.

В свою очередь, в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана рассказали, что бойцы уничтожили армянский боевой пост на границе двух стран. В ведомстве эту ситуацию назвали "операцией возмездия". В ГПС уточнили, что накануне случилась провокация со стороны военнослужащих Армении, которые снайперским огнем травмировали азербайджанского бойца.

Позже МИД Азербайджана призвал армянскую сторону воздержаться от военной эскалации. На это Минобороны Армении поручило армии не провоцировать эскалацию на границе с Азербайджаном и не поддаваться на провокации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что в результате недавнего обстрела со стороны Баку погибли четыре армянских военнослужащих.

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