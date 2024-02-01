Пашинян заявил, что РФ не может быть основным партнером Армении в оборонной сфере

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия в силу ряда причин не может быть ключевым партнером страны в оборонной сфере.

По его словам, перед Арменией на данный момент стоит задача понять, с кем действительно можно поддерживать военно-технические и оборонные отношения. До этого сложностей при определении партнеров не было.

"Раньше 95–97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на Российскую Федерацию, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам", – сказал Пашинян в эфире Общественного радио Армении.

В конце 2023 года посол РФ в Армении Сергей Копыркин сообщал, что Москва и Ереван обсуждали возможность заключения новых соглашений в сфере военно-технического сотрудничества. Вопросы, в частности, касались выполнения гособоронзаказа российской стороной.



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