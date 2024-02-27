Армянская оппозиция объяснила визит Зеленского в Ереван открытием второго фронта против РФ

Фото: ТАСС/AP/Evgeniy Maloletka

Визит украинского президента Владимира Зеленского в Ереван нужен, чтобы против России открылся второй фронт. Об этом в беседе с изданием Factor TV заявила представитель от оппозиционной фракции Арегназ Манукян.

По ее словам, визит Зеленского, который ожидается в ближайшее время, пытаются устроить внешние силы.

"Николу Пашиняну (премьеру Армении. – Прим. ред.) в этом представлении отведена роль армянского Зеленского или Саакашвили", – подчеркнула она.

Манукян уверена, что Пашинян превратил страну в разменную монету в конфликте РФ и Запада, Запада и Ирана, исходя из своих интересов. При этом, по ее словам, Пашинян поступает с Арменией так же, как и Зеленский с Украиной, делая из нее руины.

Если украинский президент посетит страну, то это станет точкой невозврата для российско-армянских отношений и провокацией против Армении, чем может воспользоваться Азербайджан для нападения на государство, заявила она.

23 февраля Пашинян сказал, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен в 2021 и 2022 годах, поэтому его страна замораживает свое участие в ОДКБ.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что у России нет ясности относительно заявления Армении о заморозке членства в ОДКБ.

Новости мира: Армения приостановила участие в ОДКБ