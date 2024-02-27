В Армении заявили, что пограничники РФ должны прекратить работу в аэропорте Звартноц

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Сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работать в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом на брифинге сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян, передает ТАСС.

Так он прокомментировал новости о том, что власти страны уже приняли соответствующее решение. Симонян уточнил, что он не участвовал в этом обсуждении, но считает правильным, чтобы пограничники РФ ушли из аэропорта. Он выразил неуверенность, что российские военнослужащие смогут защитить границы республики.

По его словам, в результате действий сотрудников ФСБ границы Армении не раз становились "более уязвимыми".

"Они приехали в Нагорный Карабах и что сделали? Они пришли, чтобы вывести армянский народ из Нагорного Карабаха?" – задался вопросом Симонян.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Армению союзником России и сказал, что российская сторона хочет развивать с республикой дружеские отношения. По его словам, Армения также может развивать двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным.

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