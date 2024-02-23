Министр ВС Франции обсудил поставки ракет ПВО разной дальности с коллегой из Армении

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Министр Вооруженных сил (ВС) Франции Себастьен Лекорню обсудил с главой армянского оборонного ведомства Суреном Папикяном поставки ракет противовоздушной обороны (ПВО) разной дальности и другого вооружения. Об этом Лекорню заявил в ходе пресс-конференции, сообщает ТАСС.

По словам министра, в Армению поступила первая часть военного оборудования, закупленного у Франции, – приборы точного видения. Позже будут доставлены бронемашины "Бастион", сказал он и добавил, что если Еревану понадобятся ракеты ПВО разной дальности, то они тоже будут поставлены.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что Россия по субъективным и объективным причинам не может быть ключевым партнером государства в области обороны. Он напомнил, что раньше 95–97% отношений в оборонной сфере приходилось на РФ.

Пашинян уверен, что перед Арменией стоит задача понять, с кем можно поддерживать военно-технические и оборонные отношения.