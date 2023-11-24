Пашинян предложил РФ списать часть долга за непоставленное Армении оружие

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Российская сторона могла бы списать часть армянского долга в обмен на оружие, которое Армения закупила, но так и не получила, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян, которого цитирует News.am.

По его словам, Ереван понимает, что самой России нужны вооружения, в связи с чем Армения готова работать в данном направлении.

О том, что Россия якобы не поставляла Армении оружие, за которое уже заплатили, еще в мае сообщил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян. По данным источников армянской газеты "Жоговурд", речь идет о контракте, заключенном между министерством обороны Армении и российским заводом АО "НПО "Сплав", производящим ракеты типа "Смерч".

В то же время источники сообщали, что еще до начала военной операции на Украине завод несколько раз обращался в армянское Минобороны с просьбой забрать готовую продукцию, однако этого так и не произошло.

Ранее Пашинян сообщил, что Армения ищет партнеров для поставок ей оружия. Он подчеркнул, что Ереван диверсифицирует отношения в области безопасности, поскольку партнеры республики в этой сфере по объективным причинам не могут продавать Армении оружие и боеприпасы.

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