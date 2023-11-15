Армения ищет партнеров для поставок ей оружия – Пашинян

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Армения ищет партнеров для поставок ей оружия, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Ереван диверсифицирует отношения в области безопасности, поскольку партнеры республики в этой сфере по объективным причинам не могут продавать Армении оружие и боеприпасы.

"Об этом мы говорим открыто и прямо", – сказал Пашинян, попросив партнеров не обижаться.

Также политик заметил, что, не участвуя в мероприятиях ОДКБ, Ереван не готовит почву для выхода из организации. Он подчеркнул, что Армения решила не присутствовать на саммите Организации Договора о коллективной безопасности по разным причинам.

Он добавил, что ОДКБ отказывается зафиксировать свою зону ответственности в республике, и в этом, по его мнению, самая большая фундаментальная проблема.

"Если мы в этих условиях молча участвуем в мероприятиях ОДКБ, то таким образом мы присоединяемся к логике, согласно которой территориальная целостность и суверенитет Армении подвергаются сомнению. Мы даем время для размышлений и нам, и ОДКБ", – пояснил он.

Ранее стало известно, что армянский премьер не приедет на саммит ОДКБ в Минске. Политик уведомил об этом по телефону белорусского президента Александра Лукашенко.

До этого Пашинян заявил, что Армения пока остается в Организации Договора о коллективной безопасности, потому что стороны продолжают обсуждать вопросы понимания позиций и республика не хочет ошибиться.

Между тем он добавил, что страна ищет новых партнеров, поскольку Россия якобы не выполнила свои обязательства как союзник. Премьер-министр Армении подчеркнул, что не видит преимуществ в присутствии российских военных баз в стране.

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