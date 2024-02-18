Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины

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Ереван – не союзник Москвы по вопросу Украины. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры Германии, сообщает ТАСС.

Он сказал, что давно говорил о такой позиции, и считает ее искренней.

"Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ – дружественный нам народ", – указал Пашинян.

Ранее глава армянского кабмина подчеркнул, что РФ из-за ряда причин не может быть ключевым партнером страны в области обороны. Он уверен, что перед Арменией стоит задача понять, с кем можно поддерживать военно-технические и оборонные отношения.

Он уточнил, что раньше 95–97% отношений в оборонной сфере приходилось на Россию, однако теперь этого не может быть по объективным и субъективным причинам.