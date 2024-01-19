РФ рассчитывает на визит Пашиняна в Москву на саммит ЕАЭС в мае

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Москва рассчитывает на визит армянского премьера Никола Пашиняна на юбилейный саммит ЕАЭС в мае в российской столице. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на диппредставителя РФ в Ереване Сергея Копыркина.

Он напомнил, что в 2024 году Армения председательствует в Евразийском экономическом совете.

"Это тоже предполагает обмен делегациями, визитами. В мае планируется проведение юбилейного саммита Евразийского экономического союза в Москве и, разумеется, российская сторона ожидает участия в нем и лидера страны – председателя, премьер-министра Пашиняна", – отметил дипломат.

Он навал обоюдные визиты на высоком и высшем уровнях обычным явлением в практике межгосударственных отношений. Копыркин заявил, что подобные темы стоят на повестке дня.

Вместе с тем посол напомнил, что месяц назад в Ереване прошло очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Ее, в свою очередь, возглавили вице-премьеры РФ и Армении.

На мероприятии присутствовало большое количество высокопоставленных представителей разного рода ведомств как Москвы, так и Еревана. Копыркин подчеркнул, что подобные события являются важными для двусторонних отношениях. По словам дипломата, российская сторона пригласила армянских коллег на планируемые значимые мероприятия в 2024 году.

Говоря об отношениях между Москвой и Ереваном, Копыркин назвал их союзническими, отметив, что стратегические интересы двух государств сходятся. РФ и Армению много что связывает с исторической точки зрения, указал он. Сегодня у стран имеется крупная практическая повестка взаимоотношений, которая касается главных аспектов жизнедеятельности государств и их народов.

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