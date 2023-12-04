Армения не будет судиться с РФ из-за непоставленного оружия

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Армения не будет судиться с Россией из-за того, что не получила оплаченное оружие. Об этом на брифинге сказал замминистра обороны страны Грачья Саркисян, сообщает ТАСС.

"Поставки оружия не было, но до суда не дойдет. Я думаю, что вопрос будет решен в партнерской атмосфере", – заявил он.

О том, что РФ якобы не поставила оружие Армении, в мае сообщил секретарь Совбеза республики Армен Григорян. Как писала армянская газета "Жоговурд", речь идет о контракте, который заключило Минобороны Армении и отечественный завод АО "НПО "Сплав", производящий ракеты типа "Смерч".

Также СМИ писали, что завод неоднократно обращался к Армении и просил забрать готовый товар, однако этого так и не произошло.

В конце ноября армянский премьер-министр Никол Пашинян предложил России списать часть долга за непоставленное оружие. По его словам, Ереван понимает, что самой РФ нужны вооружения, в связи с чем Армения готова работать в этом направлении.



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