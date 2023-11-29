29 ноября, 14:06Политика
В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Пашиняна
Фото: ТАСС/POOL/Фотохост-агентство РИА/Рамиль Ситдиков
Контакты российского лидера Владимира Путина и армянского премьер-министра Никола Пашиняна не планируются в ближайшее время, однако у глав двух государств будет возможность поговорить в рамках неформальной встречи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что в конце декабря в Петербурге состоится неформальная встреча лидеров СНГ.
"Это будет рабочее мероприятие с рабочей повесткой дня. И в случае если господин Пашинян туда приедет, – а его ждут так же, как и всех, – то будет прекрасная возможность говорить", – объяснил он.
Однако Песков добавил, что Путин и Пашинян могут сами принять решение и договориться о встрече раньше.
До этого премьер-министр Армении отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске. Политик уведомил об этом по телефону белорусского президента Александра Лукашенко.
В свою очередь, генсек объединения Имангали Тасмагамбетов заявил, что Армения не перестанет быть союзником Организации Договора о коллективной безопасности, несмотря на ее отсутствие на сессии в Белоруссии.
Что касается отношений между РФ и Арменией, Пашинян подчеркивал, что Ереван считал и считает Россию дружественной страной.
МИД РФ опровергло заявления Армении о том, что протесты в республике инспирированы Россией
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