В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Пашиняна

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Контакты российского лидера Владимира Путина и армянского премьер-министра Никола Пашиняна не планируются в ближайшее время, однако у глав двух государств будет возможность поговорить в рамках неформальной встречи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в конце декабря в Петербурге состоится неформальная встреча лидеров СНГ.

"Это будет рабочее мероприятие с рабочей повесткой дня. И в случае если господин Пашинян туда приедет, – а его ждут так же, как и всех, – то будет прекрасная возможность говорить", – объяснил он.

Однако Песков добавил, что Путин и Пашинян могут сами принять решение и договориться о встрече раньше.

До этого премьер-министр Армении отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске. Политик уведомил об этом по телефону белорусского президента Александра Лукашенко.

В свою очередь, генсек объединения Имангали Тасмагамбетов заявил, что Армения не перестанет быть союзником Организации Договора о коллективной безопасности, несмотря на ее отсутствие на сессии в Белоруссии.

Что касается отношений между РФ и Арменией, Пашинян подчеркивал, что Ереван считал и считает Россию дружественной страной.



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