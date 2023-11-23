Кремль сожалеет, что никого от Армении не было на саммите ОДКБ в Минске

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Кремль сожалеет, что никого от Армении не было на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

По его словам, Москва надеется, что Ереван не меняет вектор своей внешней политики и остается союзником России.

Песков добавил, что на повестке дня саммита заявлены "так называемый армянский фактор" и обмен мнениями по этому вопросу. Он отметил, что страны ОДКБ заинтересованы в том, чтобы Армения продолжала свое участие в работе объединения.

"Мы надеемся, что Армения не меняет вектор своей внешней политики, Армения остается нашим союзником, нашим стратегическим партнером и в двустороннем плане, и в плане взаимодействия в многосторонних форматах. Будем дальше с ними разговаривать", – заключил представитель Кремля.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что не поедет на саммит ОДКБ в декабре. По его словам, организация не выполняет полностью своих обязательств перед Арменией. Кроме того, он уточнил, что сотрудничество Еревана с организацией не приостанавливается, а о выходе пока нет речи.

Также глава Минобороны Армении Сурен Папикян не принимает участие в заседаниях в рамках ОДКБ, которые проходят 22–23 ноября в Минске. На заседания не поехал и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Последний провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

На саммите не присутствует и армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он уведомил об этом по телефону белорусского президента Александра Лукашенко.

До этого Пашинян рассказал, что Армения пока остается в Организации Договора о коллективной безопасности, потому что стороны продолжают обсуждать вопросы понимания позиций и республика не хочет ошибиться.

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