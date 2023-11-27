Генсек ОДКБ заявил, что Армения остается союзником организации

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Армения не перестанет быть союзником Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), несмотря на ее отсутствие на сессии в Белоруссии. С таким заявлением выступил генсек объединения Имангали Тасмагамбетов.

"На мой взгляд, не имеет смысла делать из этой ситуации какие-либо категоричные выводы. Армения была и остается нашим союзником. Этим, я думаю, все сказано", – цитирует его ТАСС.

Ранее глава Минобороны Армении Сурен Папикян не принял участие в заседаниях в рамках ОДКБ, которые проходили 22–23 ноября в Минске. На заседания не поехал и министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. На саммите не присутствовал и армянский премьер-министр Никол Пашинян.

По словам последнего, решение о возможном выходе Армении из ОДКБ будет принято с учетом государственных интересов республики. Премьер объяснил, что если на данный момент такого решения нет, значит, так лучше для страны. Он добавил, что, хотя действия ОДКБ не соответствуют интересам Армении, власти республики попытаются сперва донести свою позицию.