Пашинян заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана скоро проведут встречу

Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов

Главы МИД Армении и Азербайджана в ближайшее время проведут встречу. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры Германии, сообщает ТАСС.

По его словам, он договорился с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана, после чего также пройдет встреча комиссии по демаркации и демилитаризации границы между государствами.

Кроме того, Пашинян указал, что Ереван и Баку привержены ранее достигнутым договоренностям.

"На столе был важный вопрос. Подтверждают ли стороны ранее достигнутые договоренности, которые были достигнуты в Праге и Брюсселе. Если подвести итоги, то можно зафиксировать, что стороны остаются верными этим договоренностям", – отметил глава армянского кабмина.

Встреча между Пашиняном и Алиевым прошла 17 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Переговоры начались при участии канцлера Германии Олафа Шольца, продолжившись в двустороннем составе. Канцлер ФРГ оценил стремление стран к решению разногласий мирным путем.