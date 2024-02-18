Алиев назвал переговоры с Пашиняном конструктивными и полезными

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Встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была конструктивной и полезной. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид, сообщает ТАСС.

Президент Азербайджана отметил, что встреча, организованная по инициативе канцлера Германии, прошла в конструктивной обстановке. Алиев также подчеркнул, что Азербайджан и Армения достигли договоренностей по нормализации отношений и проведению переговоров по мирному договору.

Встреча между Алиевым и Пашиняном состоялась 17 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Переговоры начались при участии канцлера Германии Олафа Шольца, продолжившись в двустороннем составе. Канцлер Германии оценил стремление сторон к решению разногласий мирным путем.

Последняя эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана случилась 13 февраля, когда Минобороны Армении сообщило о гибели нескольких военных в результате обстрела со стороны Азербайджана в районе села Ханд Сюникской области. В свою очередь, в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана рассказали, что бойцы уничтожили армянский боевой пост на границе двух стран.