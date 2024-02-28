В Армении сообщили о задержании азербайджанского солдата на границе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Служба нацбезопасности (СНБ) Армении заявила о задержании азербайджанского военного с автоматом Калашникова на границе двух стран.

"Он был обезврежен армянскими военными на участке села Тех в Сюнике", – сказано в заявлении ведомства.

По информации СНБ, Следственный комитет Армении завел уголовное дело из-за этого инцидента.

При этом в пресс-службе Минобороны Азербайджана уточнили, что их военный заблудился в Лачинском районе на границе с Арменией в связи с плохими погодными условиями. Как сообщили в ведомстве, Руслан Панахов, перемещаясь между служебными позициями, пропал утром 28 февраля, поэтому были сразу же запущены поисковые мероприятия, которые до сих пор продолжаются.

Последняя эскалация конфликта на границе двух стран произошла 13 февраля, когда Минобороны Армении сообщило о гибели нескольких военных в результате обстрела со стороны Азербайджана в районе села Ханд Сюникской области. В свою очередь, в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана рассказали, что бойцы уничтожили армянский боевой пост на границе двух стран.

При этом встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоялась 17 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, была конструктивной и полезной, о чем заявил последний. Переговоры прошли при участии канцлера Германии Олафа Шольца, продолжившись после в двустороннем составе. Канцлер Германии оценил стремление сторон к решению разногласий мирным путем.



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