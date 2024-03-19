Захарова назвала слова Пашиняна о скорой войне с Азербайджаном результатом политики Запада

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Политика Запада привела к тому, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет об угрозе скорой войны с Азербайджаном, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело", – написала дипломат.

Она обратила внимание, что это заявление никак не связано с Россией. По ее словам, это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками.

Никол Пашинян встретился с жителями приграничных сел Тавушской области, заявив им, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен, то в конце недели может начаться война.

Ранее армянский премьер сообщил, что процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном может начаться с Тавушской области. При этом он назвал маловероятной возможность обмена территориями. По словам Пашиняна, при принятии решений по этому вопросу следует исходить из полного анализа ситуации.

Он также не исключил, что после подписания мирного соглашения Ереван и Баку могут отозвать иски друг против друга из международных судов. По его словам, этот вопрос обсуждается. Пашинян считает это логичным, поскольку, как он заметил, если стороны заключили мирный договор, то какой смысл вести друг против друга юридическую войну.

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