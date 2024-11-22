Пашинян пообещал сделать все возможное для подписания мира с Баку до конца года

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сделает все возможное со своей стороны, чтобы мирное соглашение с Азербайджаном было подписано до конца года. Об этом он сообщил в интервью Общественному ТВ Армении.

"Я готов со своей стороны сделать все на 100% и даже больше, чтобы договор был подписан до конца года", – приводит ТАСС слова Пашиняна.

Он отметил, что в переговорном процессе есть некоторые положительные сдвиги. Так, при заключении договора Армения готова по принципу взаимности отказаться от международных исков против Азербайджана, отметил премьер.

Кроме того, Ереван сделал Баку предложение, согласно которому гражданская миссия Евросоюза не будет действовать на тех участках границы, которые будут делимитированы.

Пашинян заключил, что общества Армении и Азербайджана должны признать страны в рамках советских границ и оставить друг друга в покое.

"После чего потихоньку, путем открытия коммуникаций, создания экономических связей, начать осторожно развивать отношения. Уверен, затем очень быстрыми темпами эти отношения разовьются", – добавил он.

Азербайджан и Армения вернутся к обсуждению текста мирного договора в декабре этого года. Ереван предложил Баку подписать мирное соглашение, состоящее из 16 статей. По мнению Пашиняна, нужно подписать хотя бы эти согласованные статьи, потому что невозможно решить все проблемы отношений двух стран одним документом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что подписание мирного договора произойдет тогда, когда все будет согласовано.