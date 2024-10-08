Алиев и Пашинян заявили, что подпишут мирный договор после всех согласований

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подписание мирного договора произойдет тогда, когда все будет согласовано. Об этом сообщает Life.ru.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что "согласованного контента" хватает, чтобы подписать документ уже сейчас.

Ереван предложил Баку подписать мирное соглашение, состоящее из 16 статей. По мнению Пашиняна, нужно подписать хотя бы эти согласованные статьи, потому что невозможно решить все проблемы отношений двух стран одним документом.

Армения также предложила подписать уже утвержденные пункты мирного договора до климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года. Также республика готова внести необходимые изменения в конституции ради достижения мира с Азербайджаном, указал Пашинян.