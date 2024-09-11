Пашинян предложил Азербайджану подписать мирное соглашение из 16 статей

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Армения предложила Азербайджану подписать мирное соглашение, которое состоит из 16 статей. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает ТАСС.

Пашинян отметил, что нужно подписать хотя бы эти согласованные статьи, так как невозможно решить все проблемы двусторонних отношений одним документом. Поэтому, по словам премьер-министра Армении, нужно подписать то, о чем уже договорились.

Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Пашиняном подтвердил готовность Москвы и далее оказывать Еревану и Баку содействие в выработке мирного договора. Президент также подчеркивал, что РФ готова помогать в продвижении процесса делимитации и демаркации границы и в разблокировке транспортно-логистических связей.

