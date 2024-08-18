Путин и Алиев обсудят азербайджано-армянское урегулирование в Баку

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Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудят азербайджано-армянское урегулирование в Баку. Об этом сообщается в материалах к визиту российского лидера.

"Президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, в частности – по тематике азербайджано-армянского урегулирования", – говорится в сообщении.

Кроме того, в материалах подчеркивается, что Москва готова продолжать оказывать всемерное содействие нормализации отношений Азербайджана и Армении.

По данным пресс-службы Кремля, Путин посетит Азербайджан 18–19 августа. В ходе переговоров российская и азербайджанская стороны планируют обсудить вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Ожидается, что по итогам визита Путин и Алиев примут совместное заявление.

У Азербайджана и Армении были разногласия в вопросе мирного соглашения. В армянском МИД выразили надежду, что сторонам получится добиться единого текста.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван могут закончить работу над текстом мирного договора в течение нескольких месяцев.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян и Алиев при участии канцлера ФРГ Олафа Шольца договорились продолжать работу по достижению мирного договора.

