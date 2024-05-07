Армения согласна подписать мирное соглашение с Азербайджаном до ноября

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Ереван готов подписать мирное соглашение с Баку до конференции COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что это возможно, если в соглашении будут указаны все принципы, согласованные главами государств.

"Надеюсь, что на встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Алматы будет достигнут этот прогресс", – подчеркнул Пашинян.

Ранее стало известно, что в рамках договоренностей между странами на делимитированных участках будут размещены погранвойска, которые обеспечат безопасность на границах. Позже Пашинян заявил, что там же будут установлены пограничные столбы.

Из-за этого у села Киранц Тавушской области Армении начались акции протеста. Сотни несогласных с делимитацией границы с Азербайджаном начали шествие из Киранца в Ереван. Возглавил шествие глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт.

Баку и Ереван договорились завершить согласование проекта о деятельности комиссий по делимитации границ до 1 июля 2024 года. Стороны решили, что в процессе будут основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года.

