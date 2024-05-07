Пашинян на фоне протестов в Армении назвал несерьезным разговор о своей отставке

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал несерьезным разговор о своей отставке на фоне протестов в стране. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что уже не раз подавал в отставку, но постоянно делающий это премьер – это уже несерьезно.

1 мая Пашинян заявил, что в соответствии с договоренностью с Азербайджаном погранвойска будут размещены на делимитированных участках. Он подчеркнул, что на границе больше не будет постов Минобороны.

С тех пор у села Киранц Тавушской области Армении проходят акции протеста. Местные жители и примкнувшие к ним активисты из разных частей Армении выступают против решения Еревана в одностороннем порядке провести делимитацию и демаркацию границы, в результате чего Баку перейдут четыре армянских села.

Сотни несогласных с делимитацией границы с Азербайджаном начали шествие из Киранца в Ереван. Возглавил шествие глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт. Он подчеркнул, что армянский народ находится в долгу перед Родиной и погибшими. Планируется, что члены движения будут в Ереване во второй половине дня 9 мая.

