Главы МИД Армении и Азербайджана продолжат переговоры по мирному соглашению

Фото: 123RF/vladimirzotov

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов на встрече в Алма-Ате договорились продолжать переговоры по вопросам мирного соглашения, в рамках которых еще не удалось достичь консенсуса. Об этом сообщила пресс-служба армянского ведомства.

По информации пресс-службы, оба министра на встрече поприветствовали прогресс в делимитации границы, а также в области соглашений, достигнутых на данном этапе. При этом Мирзоян выразил благодарность Казахстану за организацию переговоров.

Информацию об этом позже озвучили и в пресс-службе азербайджанского ведомства.

Ранее стало известно, что в рамках договоренностей между странами на делимитированных участках будут размещены погранвойска, которые обеспечат безопасность на границах. Позже Пашинян заявил, что там же будут установлены пограничные столбы.

Из-за этого у села Киранц Тавушской области Армении начались акции протеста. Сотни несогласных с делимитацией границы с Азербайджаном начали шествие из Киранца в Ереван. Возглавил шествие глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт.

Баку и Ереван договорились завершить согласование проекта о деятельности комиссий по делимитации границ до 1 июля 2024 года. Стороны решили, что в процессе будут основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года.

