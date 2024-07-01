Алиев: Баку и Ереван могут завершить работу над мирным договором за несколько месяцев

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Азербайджан и Армения могут закончить работу над текстом мирного договора в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты нового посла Канады в стране Кевина Гамильтона.

"Отмечу, что в период оккупации план посредников (Минской группы ОБСЕ. – Прим. ред.) состоял в том, чтобы прийти к договоренности по основным принципам, называемым Мадридскими принципами. Они должны были быть парафированы, а затем должен был быть составлен текст", – приводятся слова Алиева на сайте главы государства.

Азербайджанский лидер считает, что это может быть вариантом – договориться по основным принципам, парафировать их, а затем поработать над текстом мирного договора.

У Азербайджана и Армении были разногласия в вопросе мирного соглашения. В армянском МИД выразили надежду, что сторонам получится добиться единого текста. Проводилась работа по сближению позиции обеих стран.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян и Алиев при участии канцлера ФРГ Олафа Шольца договорились продолжать работу по достижению мирного договора.