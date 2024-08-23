Россия готова помочь Армении и Азербайджану в выработке мирного договора

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Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого подтвердил готовность Москвы и далее оказывать Еревану и Баку содействие в выработке мирного договора, сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Россия также готова помочь в продвижении процесса делимитации и демаркации границы, а также в разблокировании транспортно-логистических связей.

18 августа Путин прилетел в Баку в рамках двухдневного государственного визита. Основной темой переговоров стало урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией, итоги которых Путин пообещал доложить армянскому премьер-министру Николу Пашиняну.

Во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Путин подчеркнул, что Россия готова включиться в процесс урегулирования конфликта и будет рада, если сможет посодействовать в подписании мирового договора между Арменией и Азербайджаном.

В свою очередь, в армянском МИД выразили надежду, что сторонам получится добиться единого текста, а Алиев отмечал, что работа над текстом договора может быть завершена в течение нескольких месяцев.

