Путин удовлетворен итогами визита в Баку

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин удовлетворен итогами визита в Азербайджан. Об этом президент РФ заявил после проведения переговоров между российской и азербайджанской сторонами в Баку, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Президент РФ выразил уверенность в том, что эти переговоры и достигнутые в рамках этого взаимодействия договоренности поспособствуют укреплению российско-азербайджанского сотрудничества в дальнейшем. Путин указал на то, что придает большое значение развитию многоплановых отношений с Азербайджаном. По словам российского лидера, в основе отношений с этой страной лежат принципы равенства, учета интересов друг друга и культурные ценности.

Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. По итогам визита главы двух государств должны были подписать ряд совместных документов. Основной темой переговоров стало урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией. Обо всех результатах своего визита Путин пообещал доложить премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Также президент РФ заявил, что российская сторона готова включиться в процесс урегулирования конфликта и будет рада, если сможет посодействовать в подписании мирового соглашения между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, он отметил желание Азербайджана завершить все процедуры, связанные с урегулированием ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

У Азербайджана и Армении были разногласия в вопросе мирного соглашения. В армянском МИД выразили надежду, что сторонам получится добиться единого текста. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев отмечал, что Баку и Ереван могут закончить работу над текстом договора в течение нескольких месяцев.

