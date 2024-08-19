Генконсульство РФ может появиться в Карабахе

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Российское генконсульство может появиться на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы.

"У нас в России два генконсульства – в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге. Учитывая размеры России и количество азербайджанцев в вашей стране, это естественно. А вот в самом Азербайджане поле для работы консульств более ограниченно", – заявил дипломат.

Он добавил, что вопрос по открытию Генконсульства в Карабахе находится в стадии обсуждения, предлагаются различные варианты.

Владимир Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Президент РФ и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудят азербайджано-армянское урегулирование.

Как ожидается, во время переговоров стороны затронут вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, а также актуальные международные и региональные проблемы. По итогам визита Путин и Алиев примут совместное заявление и подпишут межправительственные документы.