Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Азербайджану в 2020 году

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил две страны, находящиеся в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в помощи Азербайджану во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

"В 2020 году в подготовке войны принимали участие наши союзники, не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас", – сказал Пашинян.

Премьер Армении заявил, что целью 44-дневной войны был не Нагорный Карабах, а уничтожение Армении.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Ранее стало известно, что главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов договорились продолжить переговоры по мирному соглашению.

До этого Пашинян заявлял, что Ереван готов подписать мирное соглашение с Баку до конференции COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года. Он отметил, что это возможно, если в соглашении будут указаны все принципы, согласованные главами государств.