Бортников: Ереван попросил Москву вывести временные группы пограничников ФСБ

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Ереван попросил вывести российских пограничников с линии разграничения между Арменией и Азербайджаном, сообщил кандидат на должность главы ФСБ РФ Александр Бортников. Его цитирует ТАСС.

"Армянская сторона обратилась с просьбой <...> закрыть проблему присутствия на тех участках, которые юридически никаким образом были не определены. Такое решение принято", – уточнил он.

При этом некоторые останутся выполнять свои функции на границе Армении с Турцией и Ираном, добавил Бортников. Также, по его словам, удовлетворена просьба Еревана о прекращении работы пограничного пункт в аэропорту "Звартноц".

Ранее Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках переговоров договорились о прекращении деятельности российских пограничников в ряде областей Армении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что осенью 2020 года по просьбе армянской стороны военные и пограничники РФ были размещены в ряде армянских областей. Теперь, по его словам, такой необходимости больше нет.