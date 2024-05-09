Путин и Пашинян согласовали вывод пограничников РФ из ряда областей Армении

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Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время состоявшихся накануне переговоров согласовали прекращение деятельности российских пограничников в ряде областей Армении, сообщил ТАСС и. о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что осенью 2020 года по просьбе армянской стороны российские военные и пограничники были размещены в ряде армянских областей. Сегодня в связи с изменившимися условиями такой потребности больше нет.

При этом они останутся и продолжат выполнять свои функции на границе Армении с Турцией и Ираном.

Песков добавил, что в целом на встрече Путина и Пашиняна в основном обсуждалась положительная динамика развития наших торгово-экономических отношений.

Накануне Владимир Путин заявил, что считает нужным обсудить с премьером Армении Николом Пашиняном тему безопасности в регионе. При этом российский лидер заявил, что данную тему необходимо обсудить в закрытой части встречи.

Глава государства также отметил, что двусторонние отношения России и Армении развиваются успешно и подчеркнул, что товарооборот между странами побил рекорд и превысил 7 млрд долларов.

Пашинян, в свою очередь, заявил, что Армения готова активно сотрудничать со всеми странами Евразийского экономического союза в интересах дальнейшего развития выбранной парадигмы экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что Ереван последовательно выступает за соблюдение основополагающих принципов, которые заложены в основу договора о ЕАЭС.