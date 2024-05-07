Пашинян пригрозил запретом неуважительно относящихся к Армении телеканалов РФ

Фото: kremlin.ru

Если российские телеканалы будут неуважительно относиться к внутренней жизни Армении, то их вещание запретят, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Исходя из подписанных договоров, мы просим российские каналы уважительно относиться к Армении и ее интересам", – цитирует его ТАСС.

По его словам, Ереван исходит из дружественных отношений с РФ, поэтому он готов "много раз просить, потом несколько раз потребовать", однако игнорирование просьб после "седьмого раза" будет означать отключение вещания.

Ранее на территории страны заблокировали программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" в мультиплексе телеканала "РТР-Планета". По словам замминистра высокотехнологической промышленности Армении Авета Погосяна, программы отключили за постоянные нарушения.