Владимир Путин прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом

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Владимир Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент России и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудят азербайджано-армянское урегулирование. В ходе переговоров они затронут вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Ожидается, что по итогам визита Путин и Алиев примут совместное заявление и подпишут межправительственные документы.

Как отмечается в материалах к визиту российского лидера, Москва готова продолжать оказывать всемерное содействие нормализации отношений Азербайджана и Армении.

У Азербайджана и Армении были разногласия в вопросе мирного соглашения. В армянском МИД выразили надежду, что сторонам получится добиться единого текста. Президент Азербайджана заявил, что Баку и Ереван могут закончить работу над текстом мирного договора в течение нескольких месяцев.