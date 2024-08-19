Путин заявил, что Россия готова содействовать выходу на мирное соглашение Баку и Еревана

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Россия готова включиться в процесс урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией в той части, которая востребована у двух стран. Об этом Владимир Путин заявил во время переговоров с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым в узком составе, которые проходят в резиденции Загульба.

"Россия сталкивается с кризисами, в том числе и на украинском направлении, но историческая вовлеченность РФ в ситуацию на Южном Кавказе в последние несколько лет диктует нам необходимость участвовать в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами", – объяснил российский лидер.

Он подчеркнул, что российская сторона будет рада, если сможет посодействовать в подписании мирового соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также в делимитации и демаркации границы. Президент РФ также отметил желание Азербайджана завершить все процедуры, связанные с урегулированием ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Кроме того, Путин сообщил, что 18 августа уже обсуждал с Алиевым тему урегулирования ситуации на Южном Кавказе, а 19 августа они продолжат ее обсуждать. Обо всех результатах переговоров, как уточнил российский лидер, он доложит премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Ожидается, что по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.

У Азербайджана и Армении были разногласия в вопросе мирного соглашения. В армянском МИД выразили надежду, что сторонам получится добиться единого текста. Алиев отмечал, что Баку и Ереван могут закончить работу над текстом договора в течение нескольких месяцев.

