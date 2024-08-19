Путин сообщил о планах открытия Российско-азербайджанского университета в Баку

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Россия и Азербайджан работают над открытием в Баку совместного университета, сообщил Владимир Путин после завершения переговоров лидеров двух стран.

"Президент Азербайджана (Ильхам Алиев. – Прим. ред.) поддержал эту идею. Надеюсь, что мы ее достаточно быстро реализуем", – отметил российский лидер.

Глава государства также обратил внимание, что с российской стороны готов подключить к работе над этим проектом Санкт-Петербургский государственный университет.

Президент РФ прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Прогнозировалось, что по итогам переговоров лидеров двух стран будет подписан ряд совместных документов.

В ходе беседы главы государств должны были обсудить азербайджано-армянское урегулирование. Вместе с тем они планировали затронуть вопросы дальнейшего развития отношений России и Азербайджана, а также уделить внимание актуальным международным и региональным проблемам.

