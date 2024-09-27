Пашинян сообщил о готовности к изменениям в конституции Армении ради мира

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна готова внести необходимые конституционные изменения для достижения мира с Азербайджаном. Об этом он завил в ходе выступления на Генассамблее ООН, пишет ТАСС.

По словам Пашиняна, изменения в конституцию внесут в том случае, если Конституционный суд постановит, что договор о мире с Азербайджаном противоречит основному закону Армении.

Армения предложила Азербайджану подписать мирное соглашение, которое состоит из 16 статей. По словам Пашиняна, нужно подписать хотя бы эти согласованные статьи, так как невозможно решить все проблемы двусторонних отношений одним документом.

Ереван предлагает подписать уже утвержденные пункты мирного договора до климатической конференции COP29, которая состоится в Баку в ноябре 2024 года. Таким образом будет создана среда, которая позволит двум странам продвинуться в достижении мирного урегулирования конфликта, считают в Армении.