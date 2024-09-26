Пашинян предложил подписать согласованные статьи мирного соглашения до COP29

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Армения предложила Азербайджану подписать уже утвержденные пункты мирного договора до климатической конференции COP29, которая состоится в Баку в ноябре 2024 года. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян на дискуссии, проводимой в рамках организованного Совбезом ООН мероприятия "Лидерство ради мира", передает ТАСС.

Таким образом, как утверждает Пашинян, будет создана среда, которая позволит двум странам продвинуться в достижении мирного урегулирования конфликта.

Еще недавно Пашинян выступал с предложением по подписанию с Азербайджаном мирного соглашения, состоящего из 16 статей. Он заявлял, что нужно подписать хотя бы эти согласованные статьи, так как невозможно решить все проблемы двусторонних отношений одним документом.

Владимир Путин во время телефонного разговора с Пашиняном подтвердил готовность Москвы и далее оказывать Еревану и Баку содействие в выработке мирного договора. Президент также подчеркивал, что РФ готова помогать в продвижении процесса делимитации и демаркации границы и в разблокировке транспортно-логистических связей.

