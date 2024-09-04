Баку осудил МИД Франции за призыв воздержаться от поездок в Азербайджан

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МИД Азербайджана осудил министерство по делам Европы и иностранных дел Франции за призыв к французским гражданам воздержаться от поездок в республику, сообщает РИА Новости.

Глава пресс-службы министерства Айхан Гаджизаде напомнил, что в качестве причины Париж называет задержания и преследования граждан Франции в Азербайджане. Такие заявления он назвал необоснованными и предвзятыми, а также подчеркнул, что это говорит о намерении Парижа еще больше обострить отношения с Баку.

"До сих пор в Азербайджане были задержаны только два гражданина Французской Республики. Это Мартин Риан, задержанный 4 декабря прошлого года по подозрению в совершении деяния, предусмотренного статьей 276 ("Шпионаж") Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и Клерк Тео Гюго, который был задержан за действия, совершенные в бакинском метро", – сказал Гаджизаде.

Он также обратил внимание на препятствия, который чинит официальный Париж во время поездок азербайджанских журналистов во Францию. По его словам, Франция предъявляет претензии по поводу судебной власти и прав человека в Азербайджане, а сама при этом нарушает международное право, "проводя политику неоколониализма, расизма, дискриминации, исламофобии и ограничения прав человека".

"Поэтому было бы полезнее, если бы Франция извлекла уроки из этой деятельности. Еще раз требуем от Франции прекратить клеветническую кампанию против Азербайджана", – заключил представитель МИД.

Ранее МИД Франции призвал своих граждан воздержаться от поездок в Азербайджан, подчеркнув, что граждане Франции подвергаются задержанию и преследованию.

Между тем партия президента Азербайджана Ильхама Алиева "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") получила 68 из 125 мест в парламенте страны по итогам выборов. По итогам работы участков явка избирателей по всей стране составила 37,27% – проголосовало в общей сложности более 2 миллионов человек.