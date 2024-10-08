Пашинян прокатился в Москве на велосипеде

Видео: телеграм-канал Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян устроил велопрогулку в Москве. Видео, где он едет на велосипеде по российской столице, политик выложил в своем телеграм-канале

"На берегу Москвы-реки есть очень хорошая велодорожка, и сегодня у нас была велосипедная прогулка", – сказал армянский премьер.

Сейчас Пашинян уже находится в Кремле, куда приехал на кортеже. Там у него пройдут двусторонние переговоры с Владимиром Путиным. Встреча проходит на полях саммита СНГ. Главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.

Ранее сообщалось, что у Путина запланированы две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном.

Пашинян сообщил, что страна готова внести необходимые конституционные изменения для достижения мира с Азербайджаном. Он указал, что это сделают в том случае, если Конституционный суд постановит, что договор о мире с Азербайджаном противоречит основному закону Армении.