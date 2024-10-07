Путин проведет в Кремле двусторонние встречи с Пашиняном и Алиевым

Фото: kremlin.ru

У Владимира Путина запланированы две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Встречи состоятся 8 октября в Кремле перед саммитом СНГ. По словам Ушакова, глава государства планирует обсудить с Алиевым и Пашиняном вопросы нормализации отношений между двумя странами.

"Россия играет здесь активную позитивную роль", – подчеркнул помощник президента РФ.

Армения уже не раз предлагала Азербайджану подписать мирное соглашение, которое состоит из 16 статей. По словам Пашиняна, нужно подписать хотя бы эти согласованные статьи, так как невозможно решить все проблемы двусторонних отношений одним документом.

Ереван хочет подписать уже утвержденные пункты мирного договора до климатической конференции COP29, которая состоится в Баку в ноябре. В Армении считают это необходимым для того, чтобы сформировать среду, которая позволит двум странам продвинуться в достижении мирного урегулирования конфликта.

