Кабмин Армении одобрил проект о начале процесса вступления в Евросоюз

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Правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз, передает ТАСС.

Законопроект был представлен несколькими прозападными партиями и организациями. Планируется, что его обсудят в парламенте в конце января.

При этом, отметил премьер-министр Никол Пашинян, это не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова – решение может быть принято только путем референдума.

"Но мы также должны отметить, что перед референдумом мы должны принять определенные действия: обсудить дорожную карту с Европейским союзом", – сказал Пашинян.

Как ранее отмечал политик, армянское общество позитивно настроено на сближение государства с ЕС. Повестку Армении и Евросоюза предложил именно он.

До этого спикер парламента страны Ален Симонян заявил, что Армения – демократическое государство, ей нужно задумываться над возможностью стать кандидатом в члены Евросоюза. Однако он подчеркнул, что не стоит спешить и делать резкие шаги.