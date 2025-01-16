Захарова назвала недоумением реакцию Армении на высказывания о Зангезурском коридоре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Негативная реакция властей Армении на высказывания журналиста о Зангезурском коридоре вызывает недоумение. Официальная позиция Москвы по данному вопросу Еревану известна, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы всегда слышали из Еревана, что Армения привержена свободе слова, и тем более нынешнее армянское руководство сделало это своим императивом. Это во-первых, а во-вторых, наша официальная позиция не точка зрения, а официальная позиция государства – хорошо Еревану известна, ее суть мы неоднократно озвучивали", – приводит слова Захаровой ТАСС.

Дипломат отметила, что в России последовательно выступают за комплексное разблокирование всех транспортных и экономических связей на Южном Кавказе на основе трехсторонних договоренностей. Захарова уточнила, что речь идет в том числе о заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Армянский МИД вызвал посла России в республике Сергея Копырина и передал ему ноту протеста 15 января. Причиной стало недовольство высказываниями российского дипломата, которые прозвучали в рамках программы "Вести недели". В МИД Армении считают, что послом "были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения".

Кроме того, министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян заявил о возможном запрете программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым. По его словам, содержание всех программ, транслирующихся на территории Армении, должно соответствовать местному законодательству.