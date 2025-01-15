МИД Армении вызвал посла РФ из-за недовольства его высказываниями

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Министерство иностранных дел Армении вызвало посла России в стране Сергея Копыркина. В ведомстве ему передали ноту протеста, сообщила пресс-служба армянского МИД.

Поводом для вызова российского дипломата стало недовольство его высказываниями, которые были сделаны 12 января в рамках программы "Вести недели", вышедшей на Всероссийском государственном телеканале.

По мнению представителей армянского МИД, в рамках этой программы российским дипломатом "были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения".

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия дорожит отношениями с Арменией и намерена продолжать развивать их. При этом она назвал суверенным правом Еревана развитие отношений со всеми остальными государствами, в том числе с США.

Таким образом Песков прокомментировал сообщения о том, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве.

Этот договор был заключен между странами 14 января. По словам главы МИД Армении, этот документ охватывает сразу несколько сфер, в том числе способствует укреплению экономических и энергетических связей, а также демократических институтов.

