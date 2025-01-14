Песков заявил, что Россия дорожит отношениями с Арменией

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Россия дорожит отношениями с Арменией и намерена продолжать развивать их, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что Армения получает значимые дивиденды от своего взаимодействия с российской стороной и в рамках интеграционных процессов, в том числе ЕАЭС. По словам представителя Кремля, все это в совокупности является сотрудничеством Еревана и Москвы.

При этом развитие отношений со всеми остальными государствами, в том числе с США, относится к числу суверенных прав Армении, подчеркнул Песков. Однако он обратил внимание, что Штаты никогда не играли стабилизирующую роль на территории Южного Кавказа.

"Можно даже сказать наоборот. Как раз в контексте этих действий, наоборот, Соединенные Штаты, конечно, пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны", – отметил пресс-секретарь президента.

Таким образом Песков прокомментировал сообщения о том, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве. Встреча Мирзояна и Блинкена будет транслироваться на всех ресурсах армянского МИД.

Ранее правительство Армении также одобрило проект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Законопроект был представлен несколькими прозападными партиями и организациями. Планируется, что его обсудят в парламенте в конце января.

