Пашинян объявил руководящей идеологией "реальную" Армению

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем новогоднем обращении к гражданам страны объявил руководящей идеологией "реальную" Армению в границах Армянской ССР.

По его словам, ключевое восприятие этой идеологии заключается в том, что государство является инструментом для обеспечения безопасности, благополучия, счастья, а также сохранения идентичности и развития своих граждан.

Пашинян назвал формирование идеологии "реальной Армении" переломным для истории страны.

"Идеология реальной Армении предлагает посмотреть на наше государство, на его функциональное значение, на наши внутренние и внешние отношения, на наш регион и наш мир с иного ракурса", – приводит РИА Новости слова Пашиняна.

Он добавил, что "реальная Армения" – это концептуальная основа и обоснование объявленной властями "повестки мира".

Ранее Никол Пашинян заявил, что решение Армении отказаться от границ, существовавших в составе Советского Союза, может означать отказ республики от государственности и независимости.

По мнению президента Азербайджана Ильхама Алиева, Армения ждет отмашки из США для выхода из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).