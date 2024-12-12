Пашинян назвал отказ Армении от границ времен СССР отказом от государственности

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Решение Армении отказаться от границ, существовавших в составе Советского Союза, может означать отказ республики от государственности и независимости. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсетях.

Политик назвал такой подход очень опасным и пояснил, что страна получила независимость на территории Советской Армении, и международное сообщество это признало.

"Верность нашей международно признанной территории важна для безопасности и является для нас буфером", – отметил Пашинян.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что Ереван разочарован отношением Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к республике. Он обвинил ОДКБ в отсутствии поддержки в защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Между тем Пашинян указал, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата. Он уточнил, что республика находится вне блока, и возвращение к участию в деятельности организации становится невозможным.