Пашинян заявил о точке невозврата в отношении Армении и ОДКБ

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Отношения Армении и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прошли точку невозврата, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Его слова передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что Ереван находится вне блока, и возвращение к участию в деятельности в организации становится невозможным.

"Мы сказали, что замораживаем свое участие в деятельности ОДКБ, а это значит, что мы не участвуем в обсуждении какого-либо документа. <...> По сути, считаем себя вне ОДКБ, пусть делают что хотят", – сказал Пашинян.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отсутствие Армении на саммите ОДКБ отражает геополитическую ситуацию в государстве. Он также сообщил, что на саммите он выступал первым, так как Пашинян не приехал. Если бы этого не случилось, делегация Армении выступала бы первой по алфавитному порядку.

До этого Пашинян объяснил заморозку участия Армении в ОДКБ тем, что организация якобы создала угрозы для суверенитета страны. Между тем Кремль категорически не согласен с премьер-министром Армении в его оценке ОДКБ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что от ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. Наоборот, организация стоит на страже суверенитета стран-членов. Эта позиция будет терпеливо доводиться до сведения армянского руководства, добавил он.