28 ноября, 17:55Политика
Путин заявил, что события в Нагорном Карабахе не имели отношения к ОДКБ
Фото: 123RF/strelkov73
Владимир Путин заявил, что события в Нагорном Карабахе не имели отношения к ОДКБ и агрессии по отношению к Армении не было.
По его словам, ОДКБ призвана защитить членов организации от внешней агрессии. В контексте событий в Нагорном Карабахе есть свои особенности, поскольку Армения не считает Карабах независимым государством и не включает его в состав своей территории, подчеркнул российский лидер.
"Значит, все, что происходило в Карабахе, с юридической точки зрения, к Армении прямого отношения не имеет", – добавил он.
Кроме того, Путин посчитал странным мнение властей Армении о том, что ОДКБ должна была воевать на этой территории. С его слов, вопрос о Нагорном Карабахе является крайне деликатным.
"На мой взгляд, каждая страна – член организации должна сама определить, что соответствует ее национальным интересам", – обратил внимание президент РФ.
В сентябре прошлого года Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Позднее Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.
Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Жителей региона стали перевозить в Армению.