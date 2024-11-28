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Владимир Путин заявил, что события в Нагорном Карабахе не имели отношения к ОДКБ и агрессии по отношению к Армении не было.

По его словам, ОДКБ призвана защитить членов организации от внешней агрессии. В контексте событий в Нагорном Карабахе есть свои особенности, поскольку Армения не считает Карабах независимым государством и не включает его в состав своей территории, подчеркнул российский лидер.

"Значит, все, что происходило в Карабахе, с юридической точки зрения, к Армении прямого отношения не имеет", – добавил он.

Кроме того, Путин посчитал странным мнение властей Армении о том, что ОДКБ должна была воевать на этой территории. С его слов, вопрос о Нагорном Карабахе является крайне деликатным.

"На мой взгляд, каждая страна – член организации должна сама определить, что соответствует ее национальным интересам", – обратил внимание президент РФ.

В сентябре прошлого года Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Позднее Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Жителей региона стали перевозить в Армению.

