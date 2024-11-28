Лукашенко заявил, что отсутствие Армении на ОДКБ отражает ситуацию в стране

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отсутствие Армении на саммите ОДКБ отражает геополитическую ситуацию в государстве. Об этом сообщает агентство БелТА.

Он также сообщил, что на саммите он выступал первым, так как премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал. Если бы этого не случилось, делегация Армении выступала бы первой по алфавитному порядку.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сделает все возможное со своей стороны, чтобы мирное соглашение с Азербайджаном было подписано до конца года.

Азербайджан и Армения вернутся к обсуждению текста мирного договора в декабре этого года. Ереван предложил Баку подписать мирное соглашение, состоящее из 16 статей. По мнению Пашиняна, нужно подписать хотя бы эти согласованные статьи, потому что невозможно решить все проблемы отношений двух стран одним документом.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что подписание мирного договора произойдет тогда, когда все будет согласовано.