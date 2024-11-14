Пашинян заявил, что подсознание армянского общества является "антигосударственным"

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, назвал коллективное подсознание армян "антигосударственным". Его слова передает ТАСС.

Политик отметил, что социальная психология Армении сформировалась в тот момент, когда страна были колонией. По его словам, государства, в которых проживал армянский народ на протяжении 600 лет, были чужими для них.

"Мы жили в государствах, которые нам навязали, а не создали мы, поэтому наша первая реакция – желание избавиться от государства, даже если мы это государство создали", – подчеркнул Пашинян.

Ранее Пашинян заявил о необходимости видоизменить и дополнить инструменты внутренней и внешней безопасности страны. Он объяснил это тем, что союзники, на которых страна надеялась, ставили задачу продемонстрировать уязвимость Армении и обосновать невозможность для армянского народа иметь независимое государство.



Премьер призвал международное сообщество выразить безоговорочную поддержку независимости Армении, суверенитету, территориальной целостности и демократии. Он также отметил, что перед страной стоит выбор "стать независимой или испуганной губернией". Также он подчеркнул, что каждый гражданин должен сделать выбор: он участник движения за независимость или губернскую покорность.

